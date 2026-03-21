Invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale del sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo

Hoy sábado 21 de marzo a las 21:30, La Noche de Mirtha contará con la presencia de Miguel del Sel, Dady Brieva, Chino Volpato y Gladys Florimonte. La reunión promete momentos de humor, recuerdos compartidos y debates sobre la actualidad, en una mesa que reúne a figuras con una extensa trayectoria en el espectáculo y la comedia. Se espera, además, un intercambio distendido pero también reflexivo sobre distintos temas que atraviesan la coyuntura.