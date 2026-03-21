Invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale del sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo
La televisión abierta renueva sus clásicos con dos propuestas imperdibles: La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana presentan invitados destacados del espectáculo y la cultura este sábado y domingo.
Este fin de semana, las tradicionales “mesazas” vuelven a ocupar un lugar central en la pantalla chica de la mano de Mirtha Legrand y Juana Viale, dos referentes indiscutidas de la televisión nacional que siguen marcando agenda con sus invitados y conversaciones.
Hoy sábado 21 de marzo a las 21:30, La Noche de Mirtha contará con la presencia de Miguel del Sel, Dady Brieva, Chino Volpato y Gladys Florimonte. La reunión promete momentos de humor, recuerdos compartidos y debates sobre la actualidad, en una mesa que reúne a figuras con una extensa trayectoria en el espectáculo y la comedia. Se espera, además, un intercambio distendido pero también reflexivo sobre distintos temas que atraviesan la coyuntura.
Por su parte, el domingo 22 de marzo a las 13:45, será el turno de Almorzando con Juana, con una mesa integrada por Carolina Papaleo, Antonio Birabent, Martín Slipak, Rocío Marengo y Martín Pugliese. Además, el programa incluirá una entrevista especial con CA7RIEL y Paco Amoroso, quienes aportarán una mirada desde la escena musical actual, sumando frescura y diversidad al clásico formato.
Ambos ciclos, encabezados por la histórica figura de Mirtha Legrand y la impronta renovada de Juana Viale, continúan consolidándose como espacios donde convergen actualidad, entretenimiento y testimonios en primera persona. Con estilos propios pero una misma esencia, los programas logran sostener el interés del público y mantener vigente un formato icónico de la televisión argentina, adaptándose a los tiempos sin perder su identidad.
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