Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y terminó en el hospital: "Un susto inmenso"

"Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe", comenzó explicando. "Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", sumó.

En las imágenes que subió a su cuenta de Instagram se la pudo ver recostada en una cama sanatorial, con una vía en uno de sus brazos y el otro entablillado a la altura de la muñeca.

Luego, añadió para llevar tranquilidad: “Solo fue un golpe gracias a Dios pero me duele todo. Gracias Meri por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos minutos a la clínica”.