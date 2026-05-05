Iván Noble gratis en la Feria del Libro: cómo conseguir entradas

Pero el show de Iván Noble no será el único atractivo. La propuesta incluye también una batería de beneficios económicos pensados para incentivar el consumo dentro de la feria, con descuentos de hasta el 30% en compras en stands adheridos. Esto permitirá a los visitantes acceder a libros y otros productos con precios más accesibles en un contexto donde el costo de la cultura es un tema sensible.