Iván Noble gratis en la Feria del Libro: cómo conseguir entradas
El músico se presentará sin costo en una jornada especial con ingreso gratuito y descuentos para clientes del Banco Provincia.
Una gran oportunidad para quienes buscan un plan distinto en la ciudad: Iván Noble dará un show gratuito en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y se podrá acceder sin pagar entrada gracias a una iniciativa del Banco Provincia.
El recital formará parte del “Día Banco Provincia”, que se celebrará el miércoles 6 de mayo en el predio de La Rural, en Palermo. Durante esa jornada, los clientes de la entidad podrán ingresar gratis a la feria simplemente presentando Cuenta DNI o tarjetas del banco, un beneficio que suele generar alta convocatoria en uno de los eventos culturales más importantes del país.
Pero el show de Iván Noble no será el único atractivo. La propuesta incluye también una batería de beneficios económicos pensados para incentivar el consumo dentro de la feria, con descuentos de hasta el 30% en compras en stands adheridos. Esto permitirá a los visitantes acceder a libros y otros productos con precios más accesibles en un contexto donde el costo de la cultura es un tema sensible.
A su vez, la jornada estará atravesada por distintas actividades culturales, como encuentros con autores, charlas abiertas, espacios de lectura y las ya tradicionales “mateadas literarias”, que buscan generar un vínculo más cercano entre el público y el mundo editorial.
La presencia de Iván Noble, una figura reconocida de la música argentina, le suma un condimento especial a la propuesta, ampliando la experiencia más allá de lo estrictamente literario y apuntando a un público más amplio.
De esta manera, el “Día Banco Provincia” se posiciona como una de las fechas más atractivas dentro de la Feria del Libro, combinando acceso gratuito, beneficios económicos y espectáculos en vivo en un mismo espacio. Una oportunidad ideal para recorrer el evento, aprovechar descuentos y cerrar la jornada con música sin costo.
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