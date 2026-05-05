Pamela Pombo habló de la violencia del exrugbier Patricio Albacete: "Las discusiones eran por su infidelidad"

Uno de los momentos más duros de su relato fue cuando recordó la sensación de miedo y falta de salida: “Me quiero ir, pero él no me dejaba”, aseguró, describiendo un contexto de control que, según su denuncia, se volvió insostenible. Además, explicó por qué no pudo ponerle fin antes a la relación: “No me separé antes por miedo”, reconoció, en una frase que resume el clima que, según contó, atravesaba en la intimidad.