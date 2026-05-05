Pamela Pombo habló de la violencia del exrugbier Patricio Albacete: "Las discusiones eran por su infidelidad"
Conmocionante testimonio de Pamela Pombo: relató episodios de violencia con su ex y reveló el fuerte impacto emocional que aún atraviesa.
La exvedette Pamela Pombo protagonizó un momento de extrema sensibilidad al quebrarse en vivo al recordar las situaciones de violencia que denunció contra su expareja, el exrugbier Patricio Albacete.
En su paso por Puro Show, Pombo no pudo contener las lágrimas y dejó frases desgarradoras que reflejan el difícil momento que atravesó. “A veces me quiero morir”, lanzó, visiblemente afectada, al intentar poner en palabras el impacto emocional que le dejó la relación.
Durante la entrevista, también reveló el estado de angustia constante en el que vivió durante meses: “Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien”, confesó, dejando en evidencia las secuelas que, según relató, le generaron los episodios de violencia.
Pombo explicó que la situación fue escalando con el tiempo: “Escaló mucho con la violencia”, sostuvo, y agregó que gran parte de los conflictos estaban vinculados a problemas de pareja. “La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él”, detalló.
Uno de los momentos más duros de su relato fue cuando recordó la sensación de miedo y falta de salida: “Me quiero ir, pero él no me dejaba”, aseguró, describiendo un contexto de control que, según su denuncia, se volvió insostenible. Además, explicó por qué no pudo ponerle fin antes a la relación: “No me separé antes por miedo”, reconoció, en una frase que resume el clima que, según contó, atravesaba en la intimidad.
El testimonio de Pamela Pombo generó un fuerte impacto y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género, con un relato crudo que expone no solo los episodios vividos, sino también las consecuencias emocionales que deja este tipo de situaciones.
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