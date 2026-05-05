Dolor en Gran Hermano: murió Ámbar, la perra de Manuel Ibero, y el participante aún no lo sabe
El joven, conocido por ser exnovio de Zoe Bogach (quien también formó parte del reality), enfrenta -aún sin saberlo- un tristísimo momento. ¿Qué sucederá?
El aislamiento es la piedra angular de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Al cruzar el umbral de la casa, los jugadores aceptan una desconexión total con la realidad exterior. Esta regla de hierro solo se flexibiliza ante tragedias familiares o emergencias de fuerza mayor. Un ejemplo claro fue el de Daniela De Lucía, quien recibió autorización para salir brevemente tras el fallecimiento de su padre, un gesto de humanidad frente al estricto hermetismo del reality.
Ahora, es Manuel Ibero quien, aún sin saberlo, atraviesa uno de los peores momentos para quienes aman a sus mascotas: murió Ámbar, su perra Golden Retriever.
La noticia tomó relevancia luego de que la familia del jugador despidiera a su perrita con profundo dolor a través de un posteo cargado de sentimiento. "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa", expresó el hermano del participante, algo que fue replicado en la cuenta de Manu.
Por supuesto, la noticia de la muerte de la mascota de Manuel ha encendido las alarmas entre los seguidores del reality. Dada la conexión total que el participante tenía con su perrita, el impacto de la noticia sería devastador y muchos se preguntan cuál será la decisión de la familia, dado que el joven aún no sabe nada.
Por ahora, impera el silencio oficial. Hay que considerar que, por protocolo, las mascotas no entran en la categoría de "urgencia familiar" obligatoria, dejando a la familia en la difícil posición de decidir si "le rompen la burbuja" o si guardan el secreto hasta el final, tal como sucedió en su momento con el duelo postergado de Martina Pereyra.
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