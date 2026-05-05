Dolor en Gran Hermano: murió Ámbar, la perra de Manuel Ibero, y el participante aún no lo sabe

Por supuesto, la noticia de la muerte de la mascota de Manuel ha encendido las alarmas entre los seguidores del reality. Dada la conexión total que el participante tenía con su perrita, el impacto de la noticia sería devastador y muchos se preguntan cuál será la decisión de la familia, dado que el joven aún no sabe nada.

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Por ahora, impera el silencio oficial. Hay que considerar que, por protocolo, las mascotas no entran en la categoría de "urgencia familiar" obligatoria, dejando a la familia en la difícil posición de decidir si "le rompen la burbuja" o si guardan el secreto hasta el final, tal como sucedió en su momento con el duelo postergado de Martina Pereyra.