Iván Noble en Sobredosis de TV: "Personas como Milei, de antipolítica no tienen nada"

El líder de los Caballeros de la Quema reconoció que "la política es barro" y que en esto no hay buenos y malos, aunque, al opinar sobre la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la ley votada en 2006 por el Congreso sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, y trazando un paralelismo con el fútbol, afirmó: "Estos tipos manejan el VAR de la política".

"Es muy difícil explicarle a la señora que labura en tu casa, al carnicero o al pibe que maneja el remís de qué manera esto, que ellos ven como puterío político, tiene un correlato con lo real y con lo urgente muy grande. En este país lo que se está discutiendo, con un 40% de pobreza, es cuánta gente va a morfar, la redistribución del ingreso, quién se queda con la renta, quién la pone, o como quieran llamarlo", aseguró Noble.

En relación al avance de las ideas reaccionarias en una parte de la sociedad, el cantante admitió que "sobran los motivos para que la gente esté enojada con la clase política tradicional argentina".

" Personas como Milei, de antipolítica no tienen nada, y todos los que tenemos más de 40 años lo sabemos, porque sabemos guardianes de quiénes son. Pero no está mal. Tienen una ideología, una mirada, un proyecto de país, y están adentro del Congreso. Lo que sí me da lástima son los pibes de 16, 17, 18 años, que escuchan estas ideas y les resulta seductor", argumentó.

También se dio el gusto de hablar de fútbol, al que definió como "el último momento que nos queda a los que somos grandes para ser niños de nuevo", y despotricó contra el VAR.

"Después del choripán vegano, el VAR es el peor invento del Siglo XXI. Convirtió al fútbol en un deporte de porcelana. Agradezco que los tipos que manejan el VAR no sean controladores aéreos o cirujanos", expresó.