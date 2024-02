Iván de Pineda reveló el significado de su brazalete y se volvió viral

"Vi que fuiste al recital de Taylor y que te intercambiaron muchas cositas. Traje una que dice Iván y Mai tiene una para la China", expresó la competidora. Él le agradeció el gesto pero le aclaró por qué no le daba alguna de las que él tenía en ese momento puestas.

Qué significa el brazalete de Iván de Pineda

"Te voy a explicar por qué estas no las puedo dar. Tienen una razón especial, porque me las hicieron mis sobrinas. Tienen los nombres de mi mujer y el mío, con dos canciones, Ivy y Light, o sea, Starlight. Mi mujer se llama Luz, entonces funciona de esta manera. Así que después cuando terminamos intercambiamos", expresó Iván quien no dudó en ponerse la pulsera recién regalada en su muñeca.

Con la revelación de lo que significa cada brazalete, Pineda fue tendencia en la red social X y los usuarios festejaron su fanatismo por la cantante estadounidense.