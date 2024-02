Habló el nuevo novio de Ivana Nadal: no vas a creer qué es lo que más le gustó de la influencer

Qué fue lo que más le gustó de Ivana Nadal

“Nos conocimos a principios de diciembre, pero yo a ella la conozco hace tiempo por verla en la tele. Al principio uno ve una foto y luego la conocí en el gimnasio. Si encuentro algún cruce de miradas voy y le hablo, me presenté y empecé a hablarle. Ella es una persona más, ni bien la saludé me dio un abrazo e incluso me sorprendió desde mi imaginación pensé que iba a ser distinto”, contó el novio de Ivana.

“Yo tengo a cargo puestos de masajes acá en Tulum, le ofrecí hacerle una sesión y ella aceptó, ya ahí sentí que algo había pasado, fue muy loco. Para mí pensar era imposible que pase algo con Ivana Nadal. Yo cree una técnica más allá del masaje físico, hago un trabajo más integral con energías. Tuvimos una conexión muy bonita y después del masaje que le hice no podíamos parar de hablar. Me sorprendía la apertura mental para decirme tantas cosas lindas, incluso yo me abrí a contarle cosas de mi vida privada”, agregó.

"Me cautivó su poder de comunicación y su inteligencia emocional"

“La verdad es que los masajes que les hice tuvieron mucho que ver en lo que pasó después porque es imposible mentir con la energía que trabajo. Si fuese solamente por la parte física, Ivana debe tener 7 millones de personas en cuanto a eso, yo no quería que se termine el tiempo de la sesión. Después de todo eso seguimos hablando y nos juntamos, es una persona muy transparente que trasmite mucho amor”, rememoró sobre la primera cita.

Y luego afirmó: “Me cautivó bastante su poder de comunicación porque además físicamente si, es hermosa pero cuando conoces la esencia es más linda todavía. Me enamoró su inteligencia emocional, me ha cambiado mi forma de pensar y puedo decir que todo es positivo”.

“Fue súper genuino como se fue dando todo de los dos lados, incluso tampoco no sabía si decirle a tomar algo porque yo no tomo alcohol, la iba a invitar a tomar un juguito de maracuyá, no podíamos parar de hablar y lo sorprendente era la combinación de risas y charla interesante, a partir de ahí nos empezamos a ver y todo súper fluido, es una mujer muy auténtica. Jamás te va a decir algo que no siente, es muy frontal. Somos dos personas libres con una mentalidad diferente a una relación tradicional”, completó.