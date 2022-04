Las fotos hot que subió Ivana Nadal para contar su "despertar espiritual"

Las fotos de Ivana Nadal

Así fue el "despertar espiritual" de Ivana Nadal

POSTEO DE IVANA NADAL EN INSTAGRAM: Quizás muchos no lo sepan, pero mi “DESPERTAR ESPIRITUAL” empezó a partir de mi cuerpo, de mi envase, del traje que contiene mi Ser. Que flash eh. Pero les juro qué hay tanto que nos revela nuestro cuerpo y no queremos escuchar. Si tan solo observáramos cómo se comporta y que es lo q nosotros le damos para q así sea. Y no hablo de comida eh, hablo de CÓMO comemos, con que intención. Hablo de cuantas cosas decimos y cuantas no? Y cuantas decimos desde el amor y cuantas desde el miedo. Hablo de cuantas situaciones densas acarreas por tu vida, como si fuese que algo va a cambiar si no las soltas. Hablo de amarte, pero de verdad eh. Incondicionalmente, entendiéndote único. Dejando de lado la víctima que te impuso la sociedad, tu familia, el colegio o la religión. Hablo de mirarte por fuera y reconocerte por dentro. Hablo de elegirnos. De ponerte primero. De accionar desde el amor propio SIEMPRE. Lo haces ? Aunque sea alguna vez lo hiciste ? Como te sentiste ?