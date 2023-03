Ivana Nadal reapareció en las redes para contar de qué vive

"A los 14 años empecé a trabajar de modelo, me empezaron a dar tarjetas en la calle, no entendía nada. Empecé a ir a castings acompañada por mis viejos al principio. Empiezo a hacer campañas, desfiles, temporadas en Punta del Este yendo a determinados eventos... Todo hermoso pero no veía un peso", contó en su reel de Instagram.

"Al principio era todo aprendizaje y nada de dinero. Pero me ayudó una bocha, me enseñó un montón. Creo que a los 16, más o menos, empiezo a ganar dinero y con lo primero que agarro me opero las tetas y me voy de viaje con Nano, el que en ese momento era mi novio", relató sobre las primeras "cositas" que se pudo comprar, como el "primer perfume importado, o los primeros Ray Ban".

IVANA NADAL

"A los 19 años me voy a vivir sola cuando empiezo a trabajar en tele", recordó sobre el programa "Golf, turismo de lujo", emitido por Sun Channel, donde le dieron un espacio a pesar de su falta de experiencia para ver cómo se "llevaba con la cámara".

Ese primer alquiler, de un departamento en Las Cañitas, lo pagó seis meses por adelantado a pesar de estar en un contrato por dos años. Sus aventuras por los estudios de televisión la llevaron a la medianoche de TyC Sports, donde aprendió a "preguntar, repreguntar y escuchar" en las entrevistas, y luego a Telefe con el Chino Leunis.

"Cuanta más exposición tenía, más dinero ganaba, y yo iba haciendo las cosas prolijamente: me mudé a un departamento mejor, en Zona Norte, cerca de donde grababa, me compro mi primer auto, a medias con Joaco, el Pollo (Álvarez), que en ese momento estábamos juntos. Al toque nos separamos y yo le fui pagando a él lo que faltaba... Tendría 24 años", relató.

Con semejante currículum la modelo admitió: "Yo lo hacía desde un lado re inconciente, yo desperté mi conciencia hace dos o tres años. Tengo 32. "Antes de todo esto.. re dormida, en una. Pero siempre confiando en mí, eligiéndome, haciendo lo que disfrutaba. En TyC había que saber de fútbol, casi me voy del casting y me dijeron 'Quedate'. Lo mismo con los departamentos. Yo confiaba en que el dinero iba a aparecer".

"Saqué un crédito a 30 años en un banco hipotecario, en dólares, yo lo devolvía en pesos, muy bueno. Pido un préstamo en dólares para poder meter el (pago) del inicio. A los 5 años lo terminé de pagar con un proceso en el que, después de trabajar en otros programas de televisión, para los medios en general, cuando sucede la pandemia yo justo había renunciado a todos mis programas, me estaba yendo de TyC Sports proque había elegido viajar por el mundo", señaló.

Entonces se bifurcaron la Ivana Nadal de la televisión y la de las redes sociales.

"Me agarra la pandemia, no podía ir a ningún lado. No importa, continuamos. Creemos, confiamos, pasa la pandemia y de repende despirta mi conciencia, empiezo a comunicar desde otro lugar. Empieza todo este malentendido, desentendido, con mala intención, no sé, con la tele y los medios, y (comienzan) sus ataques hacia lo que yo creía y pensaba. Me llegó un montón", relató.

Nadal explicó que "si nos afacta la opinión de nuestro papá, nuestra mamá, nuestro novio o nuestro vecino, imaginate que esté todo un país opinando sobre lo que vos opinás" e insistió en que sus videos con discursos variopintos eran a título personal.

"Yo estaba opinando sobre algo mío, personal, en mi experiencia, podía ser un poco violenta porque ya era demasiado el ataque y por momentos me desesperaba. Aprendí un montón. Encima mi familia preocupada, pensando que estaba llorando, pero nada que ver", admitió.

"Mi vida económica estaba frenada, tenía ahorros pero no podía viajar. Estaba pagando la cuota de mi departamento, era como un alquiler, adelantando dinero. En el primer año adelanté 5 años y después adelanté otros 5 y no te cobran los impuestos sin adelantás. Me quedaban 20 años", retomó la modelo.

"Empiezo a viajar, a comunicar desde ese lugar, más quilombo todavía, me vuelvo para Argentina porque el viaje se tornó medio denso, y en ese tiempo decido viajar con pensamientos de vivir en otro país, elegir dónde vivir", explicó sobre su plan de alquilar su departamento de Buenos Aires.

Nadal no llegó a publicitar el inmueble que alguien "en la puerta" de su edificio le ofreció alquilarlo. "Chicos, esas cosas suceden", insitió. "Es cuestión de sentir, de la energía, es experiencia propia", retomó como eco de otras alocuciones.

"Me voy a Costa Rica, al finalno me gusta, me estoy por ir a Europa a tramitar la ciudadanía (italiana) y cuando llego a Costa Rica me cierran el Instagram y dije 'wow'. Yo laburo con el Instagram. Sé que la gente no entiende entonces se la pasa preguntando '¿de qué vivís?', yo vivo del Instagram, que es una herramienta de laburo espectacular que es como si tuvieses tu propio canal publicitario auspiciado por vos mismo, entonces las marcas pagan para que vos las menciones", reveló.

"Fue un momento para comprender un montón de cosas, actuar desde el amor propio y aceptar que había algo mayor que yo tenía que vivir en ese momento. Vivir en el presente. Y me di cuenta que no era por ahí", convino Nada.

Ya en México "todo empieza a fluir", reconoció la modelo, desde la casa que consiguió en el mismo complejo donde se instaló su mánager hasta la devolución de su perfil de Instagram con la plataforma de seguidores que tanto tiempo le costó generar.

El dos ambientes en Olivos, provincia de Buenos Aires, se podría haber convertido en un terreno de 300 mts2 en Tulum y en una futura casa de 70 mts2, "con piscina, con jardín, con todo", pero Nadal tiene otros planes: "¿Y si en vez de estancar el dinero construyo la primera casa de un proyecto inmobiliario?", dejó como anticipo de su próxima reencarnación, quizás menos mediática.