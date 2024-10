¿Javier Milei se casa? El inesperado anuncio de Yuyito González: "Para los haters"

Si bien la conductora no aseguró que el casamiento fuese a ser pronto ni tampoco arrojó una fecha estimativa, sí se encargó de dejar un mensaje contundente: "Esto es... un poquito dedicado para el club de haters", indicó, para referirse a quienes la critican por su alardeo permanente sobre su relación con el primer mandatario. ¿Se viene la boda presidencial?

Qué dijo Yuyito tras la opinión de Mirtha Legrand sobre su vínculo con Milei

Este martes, Mirtha Legrand habló sin filtro de Javier Milei y su actual pareja, Yuyito González, en un nota para Socios del Espectáculo.

Mientras se llevaba a cabo la gala de Fundaleu, la cronista del programa se acercó a la diva para consultarle sobre algunas cuestiones. Por supuesto, la notera no olvidó preguntarle por la relación entre el mandatario y la exvedette: "¿Te gusta la pareja de Yuyito y Milei?", lanzó, lo que recibió una respuesta categórica de la diva. Entre risas, Mirtha se sinceró: "No, no me gusta". No obstante, la abuela de Juana Viale aseguró que le gustaría volver a tenerlos a ambos en su programa.

Ante esto, Yuyito González fue consultada sobre qué opinaba de lo dicho por la conductora de cenas y almuerzos: "No me interesa", respondió contundente.