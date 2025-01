Javier Milei tildó de "ignorante" a Romina Manguel por la polémica con el TelePASE

“El ratón que me vendió el auto dio de baja el TelePASE y hoy llego a la cabina y no tengo TelePASE. Chicos, el auto venía con TelePASE. Auto usado. Yo no le dije que lo saque. El auto venía con TelePASE. ¿Nadie me está entendiendo? No es personal, viene con el auto. Me lo vendió con el TelePASE”, expresó Manguel al aire, visiblemente molesta por lo que consideraba una falta por parte del vendedor.

Sin embargo, sus compañeros de programa no tardaron en responderle, aunque con buen tono, para aclararle que el TelePASE no es un accesorio que "viene incluido" con el auto, sino un servicio que debe ser abonado por quien lo utiliza.

Fue sin dudas uno de los momentos virales del fin de semana al punto tal que llamó la atención del Presidente, siempre pendiente a las redes sociales.

"Aquí una muestra de la calidad del periodismo en Argentina. En pocos segundos deja en claro que es una ignorante, incapaz de entender algo muy básico, violenta al agredir al vendedor y soberbia respecto a sus compañeros. Después lloran si no les das notas", escribió Milei sobre la comunicadora tras escuchar lo que le sucedió.

No conforme con su duro descargo, el libertario se encargó de retuitear cada cargada contra la periodista que se cruzó en las redes. La comunicadora, de todos modos, mantuvo cruces con varios de los habituales defensores del Gobierno, como Horacio Cabak y Fernando Iglesias, entre otros.

En esta misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, también hizo eco de la noticia y se metió en la discusión. "No, no puede ser cierto…", contestó el economista en su cuenta de X, donde incluso citó el mismo video que Milei para responderle a la comunicadora.