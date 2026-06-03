Nuevo blanqueo de capitales: ávido de dólares, Luis Caputo prepara una segunda Ley de Inocencia fiscal
Javier Milei considera "héroes" a los evasores y se prepara para lanzar un cuarto blanqueo de capitales para premiarlos y que saquen "los dólares del colchón".
"El contrabando lo que hace es evitar el fisco, para mí los contrabandistas son héroes, es más uno de mis grandes héroes es al capone" aseguró categórico en 2019 el ahora presidente Javier Milei quien se prepara para lanzar su cuarto blanqueo de capitales para premiar, una vez más a sus grandes héroes, los evasores. Así lo anticipó este miércoles su ministro de Economía, Luis Caputo, quien en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) anunció que enviará al Congreso de la Nación una nueva Ley de Inocencia Fiscal.
Ávido de dólares, el gobierno libertario apuesta a beneficiar una vez más a los evasores, ahora con mayores prerrogativas para incentivarlos a que saquen "los dólares del colchón". “Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró Caputo al hacer referencia a las observaciones realizadas por especialistas tributarios durante una reciente reunión en el Palacio de Hacienda.
Caputo comparó esta iniciativa con la reciente aprobación de la reforma laboral al asegurar que ambas apuntan a favorecer a la formalización de la economía. En este sentido, sostuvo que "una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y profundizar el superávit fiscal". Se trata en realidad un premio a quienes evadieron al fisco.
El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal el 27 de diciembre de 2025 para que los ahorristas ingresen sus dólares no declarados al sistema financiero sin dar explicaciones sobre su origen ni sanciones penales. La normativa entró en vigencia a principios de febrero pero muy pocos blanquearon sus fondos evadidos del fisco, pero los especialistas tributarios le sugirieron cambios al ministro hace más de una semana para impulsar el nuevo régimen.
Entre las inquietudes se encontraron las vinculadas con la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para adherir y ciertos aspectos de "discrepancia significativa". Tras el encuentro, de la que también formó parte el titular de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, el Gobierno decidió prorrogar hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.
El plan forma parte de una estrategia del oficialismo para incentivar los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento”, insistió Caputo.
En esa línea, afirmó que Argentina avanza hacia un esquema bimonetario similar al de Uruguay. "Estamos permitiendo que se transe en pesos o dólares. La gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un régimen bimonetario a la uruguaya", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.
Según explicó, en el país vecino las operaciones cotidianas suelen realizarse en moneda local, mientras que las transacciones de mayor monto se concretan en dólares.
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