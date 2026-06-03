Nuevo blanqueo de capitales: ávido de dólares, Luis Caputo prepara una segunda Ley de Inocencia fiscal

Entre las inquietudes se encontraron las vinculadas con la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para adherir y ciertos aspectos de "discrepancia significativa". Tras el encuentro, de la que también formó parte el titular de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, el Gobierno decidió prorrogar hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

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El plan forma parte de una estrategia del oficialismo para incentivar los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento”, insistió Caputo.

En esa línea, afirmó que Argentina avanza hacia un esquema bimonetario similar al de Uruguay. "Estamos permitiendo que se transe en pesos o dólares. La gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un régimen bimonetario a la uruguaya", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Según explicó, en el país vecino las operaciones cotidianas suelen realizarse en moneda local, mientras que las transacciones de mayor monto se concretan en dólares.