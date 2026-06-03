Reabrió La Suipachense tras su declaración de quiebra y bajo un nuevo esquema de producción

Según contó a La Nación el intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, el reinicio de las operaciones será gradual. En una primera instancia ingresarán 53 trabajadores, mientras que al momento de la quiebra la empresa empleaba a 142 personas. “Ya empiezan a ingresar trabajadores a la fábrica y a armar todo el circuito productivo”, explicó el jefe comunal.

La planta cuenta inicialmente con unos 50 mil litros de leche para comenzar a elaborar leche larga vida y yogures. Además, la intención es avanzar progresivamente con la habilitación de otros sectores estratégicos de la fábrica. En ese sentido, Mancini señaló que también está previsto poner nuevamente en funcionamiento la secadora y la quesería. El objetivo es recuperar gradualmente la capacidad productiva que tuvo la empresa antes de la crisis y volver a elaborar no solo quesos, sino también otros derivados lácteos como manteca y crema.

La Suipachense era el principal empleador privado del distrito y generaba una masa salarial cercana a los 400 millones de pesos mensuales. Por eso, cuando la planta dejó de operar, el impacto se extendió mucho más allá de sus trabajadores.