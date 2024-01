Ezequiel Campa: "Javier Milei me mandó un mensaje no entendiendo un video de Dicky Del Solar"

Sin embargo, el libertario, al parecer, no entendió que se trataba de una actuación. "Javier Milei me mandó un mensaje no entendiendo un video de Dicky Del Solar, como apoyando lo que dice el personaje", recordó Campa este miércoles en Urbana Play.

El actor contó que recibió un mensaje privado del economista por "un video sobre el aborto, donde Dicky Del Solar decía que era matar un bebé", y detalló: "Me mandó un mensaje que decía 'muy bueno lo que decís del aborto, es tal cual, un abrazo'".

"No se cuánto se puede responder, porque como no se comporta como un presidente, no se cuánto puedo decir o si me van a matar", bromeó el humorista.

Embed - DICKY DEL SOLAR Y EL APOYO A TODA LA FAMILIA DEL RUGBY!!!