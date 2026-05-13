El ajuste llegó a las Fuerzas Armadas: el Gobierno recortó $46 mil millones en el Ministerio de Defensa

El Ejército Argentino sufrió una caída de 12.622 millones de pesos que estaban destinados al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. La Armada, por su parte, sufrió un recorte neto de 15.220 millones de pesos en su programa de alistamiento operativo.

El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por 10.620 millones de pesos asignada al proyecto de incorporación de cuatro helicópteros navales livianos AW109M para la Base Naval Puerto Belgrano, uno de los proyectos de adquisición más esperados por la fuerza en los últimos años.

avion f-16

Uno de los impactos menos visibles pero más significativos del recorte es el que afecta a la logística antártica. En esa línea se recortaron partidas para la compra de combustibles y lubricantes para la campaña antártica.

El gasto en Defensa se ubica en el 0,28% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, en un presupuesto donde entre el 75% y el 85% del gasto de cada fuerza se destina a salarios, dejando márgenes mínimos para funcionamiento e inversión.