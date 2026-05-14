El contratista de Manuel Adorni intentó justificar al jefe de Gabinete: "Todos trabajan en negro"

"Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó.

En otro tramo de la entrevista, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia.

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Tabar dijo que sabía a lo que se exponía al presentarse en la Justicia. La causa que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. "Tampoco me quedaba mucha alternativa", se sinceró.

Sobre su vínculo con Adorni, Tabar afirmó que lo "adora" y que le gustaría retomar el diálogo con el funcionario nacional, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio", agregó y sentenció: "Es una cagada tener que transitar todo esto".

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