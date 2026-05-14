El contratista de Manuel Adorni intentó justificar al jefe de Gabinete: "Todos trabajan en negro"
El contratista que estuvo al frente de la multimillonaria remodelación que hizo Manuel Adorni a su casa en el exclusivo country de Exaltación de la Cruz admitió que el Jefe de gabinete evadió impuestos.
Matías Tabar, el contratista que realizó la remodelación que Manuel Adorni hizo en su casa del country Indio Cuá en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz y por la que el Jefe de Gabinete pagó 245 mil dólares, hundió todavía más al hombre de confianza de Javier y Karina Milei que hoy está en la mira de la justicia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
En diálogo con Radio Rivadavia, Tabar admitió que es "muy normal" la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó a Adorni: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo. Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura".
Y siguió: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar".
Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo".
"Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó.
En otro tramo de la entrevista, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia.
Tabar dijo que sabía a lo que se exponía al presentarse en la Justicia. La causa que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. "Tampoco me quedaba mucha alternativa", se sinceró.
Sobre su vínculo con Adorni, Tabar afirmó que lo "adora" y que le gustaría retomar el diálogo con el funcionario nacional, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
"Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio", agregó y sentenció: "Es una cagada tener que transitar todo esto".
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