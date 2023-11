Una famosa reveló que Javier Milei intentó conquistarla

Yuyito González.jpg

Bajo este contexto sus compañeros le consultaron que haría si el político la invitaba a salir y ella contestó: "No acepto. Es algo muy improbable que pase, pero no aceptaría". Concluyó diciendo "Yo soy muy prejuiciosa y más con el tema de las edades. Me imagino a alguien que ya está en una etapa de la vida que ya atravesó varias situaciones".

Javier Milei y su romance con otra mujer del medio

Javier Milei estuvo en pareja con Daniela la cantante reconocida por su hit “Endúlzame que soy café“.

milei daniela

Hace unos meses en un mano a mano con Pia Shaw, Daniela declaró: “Soy la exnovia de Javier y pasamos muchos años juntos hasta el 2019 y, más allá de que nuestra relación como pareja terminó, quedamos en una excelente amistad y cuando va pasando el tiempo quedamos sumamente amigos”.

En otra entrevista con Ángel de Brito, habló sobre la relación de su ex con la humorista y dijo :"Fátima Florez me parece una mujer estupenda, talentosísima y buena persona"

Cuando le preguntaron si Milei le había comentado antes de que se hiciera público, que estaba de novio, Daniela contestó: "No, la verdad es que no. Somos amigos, pero no nos contamos esas intimidades. Yo creo que cuando uno pregunta '¿Estás saliendo con alguien?' es porque hay algún interés. Y nosotros no nos preguntamos eso: ni él a mí ni yo a él. No tenía ninguna obligación de decírmelo".

"Además, yo pienso que, a veces, uno tiene que tomarse su tiempo para estar seguro y recién después blanquear", añadió Daniela.

La cronista de LAM le planteó: "¿Él es de tener sentimientos intensos y rápidamente sentirse enamorado de alguien?". "Yo creo que todas las personas somos distintas y todos los amores son distintos. Yo no lo voy a calificar a Javi porque los tiempos de cada uno son diferentes. La felicidad de él también es mi felicidad. Tengo los más puros y sanos sentimientos con él. Los tuve y los tengo".

daniela y javier milei.jpg

Cuando le señalaron que hubo rumores de que a ella no le había caído bien la noticia del noviazgo entre Milei y Fátima, la cantante se plantó: "Eso es una locura. Es una tremenda barbaridad", aseguró.

Para mostrar lo que significa Javier en su vida, dijo mirando a las cámara: Javi, estoy feliz, sabés que te quiero mucho, sos una gran persona en mi vida. Gracias por los momentos que me diste y gracias por la amistad que pudimos construir después".