Yuyito González habló de su encuentro con Javier Milei en el Teatro Colón.

Además, la artista dio detalles sobre cómo se dio su llegada al teatro porteño y dijo que estar en el palco presidencial fue una “ocasión especial”. “Cruzamos algún que otro mensaje, hasta la invitación de ayer. Me invitó a ir a la ópera con un llamado personal y le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo porque ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna Park para la presentación (del libro de Milei)”, agregó en diálogo con el programa Mañanísima.

"Fui por mi lado y entré por una puerta que no era la principal. Era lo correcto: yo fui por mi lado y me fui por mi lado, acompañada por otras personas de mi confianza. Yo no hubiese tenido problema en entrar por la puerta principal”, agregó.

milei yuyito colon

Yuyito también contó cuál es su visión de la persona más allá de su rol en el Estado. “Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación ir a una {opera al Colón ya te habla de una cabeza particular. Me parece que es una personadistinta a todas, un hombre distinto a todos”, dijo a la vez que dejó abierta la puerta a futuros encuentros. De hecho, sobre cómo continuará el vínculo, destacó: “No podría definir la relación, tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo”.

Minutos más tarde, en su programa destacó que “fuimos separados, yo fui por mi lado, con gente de mi confianza. y después volví a mi casa. Me hubiera gustado que estuviera Karina, pero estaba con compromisos”. Incluso, volvió a afirmar que “no sé si esto es empezar un vínculo, esto fue solo una primera invitación”, y que no hubo otros encuentros además de los que se hicieron públicos.

milei yuyito gonzalez Javier Milei y Yuyito González

“Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos y yo no intervenga, y cuando llegó el momento ahí entré”, explicó sobre las razones de por qué no se la vio en el momento del ingreso del mandatario. Incluso, reveló que “mis amigas ni sabían que yo iba a la ópera, después tenía explotado el teléfono. Con Javier nos intercambiamos mensajes para agradecer el tiempo pasado. Me dijo que la pasó muy bien y yo también”, para luego expresar que lo vivido la noche del martes fue “un 11 sobre 10, y si hay un después, lo veremos. Y me fui a dormir con una sensación de 20 sobre 10. Tendríamos que conocernos más para que haya otro tipo de relación”.

A la vez fantaseó con la idea de que puedan encontrar el momento de citarse en un restaurante para que los dos puedan cenar a solas: “Una cena en una terraza toda vidriada, con velas”, graficó sobre su idea de lo que sería una buena idea de cita. Consultada sobre si ya hubo un eso entre ambos, destacó que no ocurrió, que son cosas espontáneas que hasta el momento no vivieron.

Sobre cómo fue la reacción de su hijo ante lo ocurrido, afirmó: “Cuando llegué, él estaba despierto y me mostraba que había salido en la tele, pero todo bien. Hay respeto, y cada uno respeta el espacio del otro. Además no estaba haciendo nada mal. ¿Continuará? No sabemos”, cerró.