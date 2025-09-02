Jazmín La Cuerpo anunció su casamiento con su novio Mario
La confirmación llegó a través de un chat difundido por el periodista Fede Bongiorno.
Jazmín La Cuerpo confirmó que se casa con Mario, su pareja desde hace ocho años. La noticia no se conoció mediante un comunicado oficial ni una conferencia de prensa, sino a través de un chat privado que salió a la luz en las últimas horas y que rápidamente generó repercusión en redes sociales.
El encargado de dar a conocer la información fue el periodista Fede Bongiorno, quien publicó en sus redes sociales una captura de WhatsApp donde quedó reflejada la propuesta de matrimonio. En el intercambio, Mario le escribe a La Cuerpo con una pregunta clara y directa: “¿Te querés casar conmigo?”.
La respuesta de la artista fue inmediata y sin rodeos: “Obvio mi amor, acepto”. Ese breve diálogo bastó para confirmar lo que hasta ahora no se había hecho público y se convirtió en el disparador de múltiples reacciones.
El casamiento llega luego de una relación que lleva ya ocho años, un dato que la propia protagonista hizo público y que le da aún más fuerza al anuncio. El hecho de que la confirmación apareciera en formato de captura de chat le dio un tinte particular a la noticia, en una época en la que las redes sociales suelen ser el canal habitual para este tipo de revelaciones.
El gesto de Bongiorno al difundir la captura también fue clave, ya que no se trató de un rumor ni de trascendidos, sino de una prueba concreta de la conversación entre Mario y Jazmín, donde se expuso de manera directa y sin margen de dudas la propuesta de matrimonio y la aceptación de ella.
Jazmín La Cuerpo, que en varias oportunidades habló públicamente de su relación con Mario y destacó la solidez de la pareja a lo largo de los años, ahora atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal con la confirmación del casamiento tras ocho años de noviazgo estable.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario