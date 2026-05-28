La calculadamente profunda reflexión de Alejandro Dolina que impactó a Nati Jota
El histórico conductor visitó Olga y dejó una frase que llevó a Nati Jota a compartir una profunda reflexión.
Alejandro Dolina pasó por el programa de Nati Jota en Olga y dejó uno de esos momentos que rápidamente exceden la entrevista y terminan convirtiéndose en algo más. Porque entre conversaciones, observaciones y reflexiones típicas de Dolina, apareció una frase que impactó especialmente a la conductora y que después terminó trasladándose a redes sociales en forma de posteo admirativo.
Todo surgió cuando Dolina lanzó una idea muy en su estilo: “Algunos se convierten en conductores de radio solo para decirle cosas a la tipa con la que andan”. A partir de ahí, según contó Nati, el conductor le preguntó si ella no sería una de esas personas “que habla para muchos pero en realidad solo le dice cosas a uno”.
La frase quedó resonando. Y horas después, Nati Jota decidió compartir una foto junto a Dolina acompañada de una reflexión completa en su cuenta de X: “Algunos se convierten en conductores de radio solo para decirle cosas a la tipa con la que andan” dijo recién Dolina en Olga y me preguntó si no seré yo una de esas, que habla para muchos pero en realidad solo le dice cosas a uno. Y pienso del lujo de presenciar reflexiones nuevas después de haber admirado tanto las viejas. Pienso en los cerebros infinitos, en que mientras siga la vida, los pillos nos seguirán dando teorías que admirar.
El posteo rápidamente empezó a circular entre usuarios que destacaron tanto la sensibilidad de la reflexión como la vigencia de Dolina para seguir generando ideas capaces de detener una conversación entera. Porque hay algo en su manera de pensar en voz alta que todavía conserva ese efecto medio hipnótico: frases que parecen simples al principio pero que después quedan girando durante horas.
Y probablemente ahí esté parte del encanto del momento. No hubo escándalo, discusión ni viralización fabricada. Apenas una conversación entre generaciones distintas alrededor de una idea sobre la radio, el amor y esa extraña costumbre humana de hablarle a miles de personas pensando solamente en una.
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