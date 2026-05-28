La calculadamente profunda reflexión de Alejandro Dolina que impactó a Nati Jota

nati jota

El posteo rápidamente empezó a circular entre usuarios que destacaron tanto la sensibilidad de la reflexión como la vigencia de Dolina para seguir generando ideas capaces de detener una conversación entera. Porque hay algo en su manera de pensar en voz alta que todavía conserva ese efecto medio hipnótico: frases que parecen simples al principio pero que después quedan girando durante horas.

Y probablemente ahí esté parte del encanto del momento. No hubo escándalo, discusión ni viralización fabricada. Apenas una conversación entre generaciones distintas alrededor de una idea sobre la radio, el amor y esa extraña costumbre humana de hablarle a miles de personas pensando solamente en una.