Jean Pierre Noher habló del conflicto en Medio Oriente en C5N: "Hamas no representa en nada al pueblo palestino"

Asimismo, resaltó la necesidad de no ignorar un acto tan brutal y cobarde, y señaló la diferencia entre el pueblo israelí y sus líderes. "Israel es Netanyahu", afirmó Noher.

JEAN PIERRE NOHER en RIGHT NOW: " "ISRAEL NO ES NETANYAHU".

El actor mostró empatía hacia las víctimas en ambos lados del conflicto en Oriente Medio y subrayó su solidaridad con las víctimas civiles. "Para mi Hamas no representa en nada al pueblo palestino y por supuesto uno se solidariza con las víctimas civiles. Es el acto terrorista más importante desde el Holocausto. El pueblo palestino se merece tener también su propio país, pero todavía no se ha encontrado una solución para ellos", añadió.

Noher compartió una historia personal sobre el pasado trágico de su familia, quienes fueron víctimas del Holocausto y sobrevivieron a los campos de Auschwitz. "Mis abuelos paternos fueron asesinados en la cámara de gas del campo de concentración y unos curas lograron, por un vacío legal que había, dijeron 'que los niños huérfanos no se podían ser deportados' y así se salvó mi papá... me enteré de esto por un diario porque las víctimas no hablan de esto", reveló.

En ese sentido, destacó que muchas víctimas del Holocausto tomaron la decisión de enviar a sus hijos a familias cristianas para salvar sus vidas. "Un total de 112 niños fueron entregados a familias cristianas y sobrevivieron. Esta es parte de la historia de mi padre y también la mía", concluyó Noher.