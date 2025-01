Jeff Baena se quitó la vida

Jeff Baena, escritor y director de cine, conocido por su trabajo en Life After Beth, Joshy y The Little Hours, falleció a los 47 años. Las autoridades confirmaron que se quitó la vida. Según fuentes policiales, un asistente encontró el cuerpo de Jeff Baena en su hogar en Los Ángeles alrededor de las 10:30 a.m. hora local el viernes 3 de enero. El director fue declarado muerto en el lugar y se determinó que su deceso fue producto de que se quitó la vida.