Mauro Icardi publicó una foto de la China Suárez desnuda

En otra postal, la actriz se dejó ver caminando por la orilla con una bebida en la mano mientras contemplaba el paisaje. La tranquilidad del mar, la playa prácticamente desierta y las palmeras que enmarcaban la escena terminaron de completar una de las imágenes más comentadas del álbum.

Con esta nueva publicación, Icardi volvió a dejar en claro el gran momento que atraviesa junto a la China Suárez y reafirmó públicamente una relación que continúa dando que hablar tanto dentro como fuera de las redes sociales.