Jésica Cirio habló sobre su continuidad en La Peña de Morfi

Sobre cómo conlleva lo que pasa, aseveró: “Duele todo lo que pasa. Que se expongan situaciones privadas. Más allá de la bronca que yo pueda tener, hay una nena (su hija) que es chiquitita y que el día de mañana va a ver todas estas cosas. Por eso el dolor me pasa por todos lados y por todos los rincones absolutos de mi cuerpo”.

Ante la pregunta de Mauro Szeta sobre si no notó un incremento acelerado del patrimonio de Martín Insaurralde, Jésica Cirio sentenció: “Yo siempre mantuve un medio de vida muy bueno de antes de conocerlo a él y lo mantenía yo. Por eso no hubo cosas que me sorprendan”.