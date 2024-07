Jey Mammon anunció la fecha de su regreso a la TV: quién será su primer invitado

Se trata de un nuevo ciclo de entrevistas que se llamará “Las tardes de Jey” y ya tiene su primer avance. Mediante sus redes sociales, Jey Mammón publicó el primer tráiler oficial de su nuevo ciclo, luego de haber estado en “Los Mammones” por América TV y “La Peña de Morfi”, de Telefe.

El primer invitado de Jey Mammón

En sus redes sociales, el humorista confirmó la fecha en que saldrá al aire y también contó quién lo acompañará en la primera emisión: "¡Qué enorme felicidad! Desde el miércoles 10 de julio a las 18 horas, 'Las tardes de Jey' en NET TV. Invitado de lujo: Palito Ortega".

De esta manera, el conductor se mostró emocionado por su regreso a la pantalla chica: "Sorpresas para todos los gustos. Nos vemos el miércoles en la TV. Los quiero mucho".

jey mammon

La crítica de Yanina Latorre al regreso de Jey Mammón

"¿Vas a ver a Jey Mammón por Net?", le preguntó Marina Calabró a Yanina Latorre cuando se confirmó su regreso a la pantalla chica. La panelista de LAM fue brutal: "No, no vería a Jey Mammón, de verdad. Me gustaría mucho más verlo decir la verdad y contar y pedirle perdón a Lucas y no haberle metido un juicio, de verdad lo digo, fuera de chiste".

"Yo no sé si produciría a un tipo como Jey... Es difícil volver de eso", agregó Latorre, tras lo cual Marina Calabró destacó: "En definitiva será el público el que tome una decisión, la tele tiene eso de democrático".