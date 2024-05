Alejandro Lerner habló sobre Jey Mammón y generó repudio: "Sentí compasión por él"

Poco a poco, Jey Mammón está reapareciendo en la escena pública, luego de que la Justicia determinara la prescripción de la denuncia por abuso sexual radicada por Lucas Benvenuto. En este contexto, el conductor estuvo en la mesa de Juana Viale y habló sobre las personalidades del espectáculo que lo apoyaron en este tiempo: "Tengo infinidad de amigos que me acompañaron un montón, a los que no nombré por respeto. Alejandro Lerner y Palito Ortega me escribieron una canción", reveló.