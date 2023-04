Jey Mammón aseguró que "pronto" volverá a la televisión

Abordado por la prensa a la salida de un restaurante y ante la consulta de si está enojado con alguien, el mediático fue categórico: "Con nadie. ¿Por qué voy a estar enojado?". De hecho, evitó hablar sobre Lucas Benvenuto y cuando le preguntaron sobre el interés de Marcelo Tinelli en tener al joven en el Bailando, el músico respondió: "No opino de eso. ¡Gracias!".

No obstante, los periodistas insistieron con el revuelo en torno a la denuncia que pesa en su contra y a su posterior viaje de 12 días que dio tanto qué hablar. En ese sentido, el humorista dio su parecer de forma contundente: "No me escapé del país. Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa".

Cabe destacar que Jey Mammón volvió a tener actividad en sus redes sociales luego de varios días de tormenta mediática. En Instagram, compartió una imagen de su gato que lo recibió luego del viaje, demostrando que no sólo su ánimo ha recobrado vida, sino también el ida y vuelta con sus seguidores.