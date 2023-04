Habló el abogado de Lucas Benvenuto tras las declaraciones de Jey Mammón: qué dijo

"No hubo un solo descargo, hubo tres. Y si seguimos así van a ser infinitos descargos tratando de justificar lo injustificable. Primero habló de extorsión, luego dijo que no fueron sus palabras sino de sus abogados. En el segundo, que fue un video editado con su mejor versión, había tratado de manifestar un libreto cuyo papel no fue el mejor porque lo traicionó, a mi modo de ver, el subconciente y dijo “estamos hablando de un chico de 14 años”, que es lo Lucas denuncia", comenzó diciendo el letrado.

Jey Mammón C5N.jpeg

Luego, fue consultado sobre la insistencia de Jey al repetir que conoció a Lucas a los 16 años y no a los 14. "Entiendo que tiene que ver con la estrategia de establecer una diferencia de edad en cuanto al consentimiento. Hoy en día poco importa esa diferencia porque de alguna manera ese mensaje naturaliza la relación entre un adulto y un niño", explicó.

Y, siguió: "Y que tampoco es una relación, es un vínculo asimétrico. Se está normalizando algo que va en contra de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no solo del Código Penal. Hay otros delitos de corrupción de menores y demás cuando las víctimas son menores de 18 años. Lo cierto es que estaríamos abriendo la puerta a avalar, a justificar, las relaciones entre adultos y niños que claramente que no son consentidas y que podrían tener una innumerable cantidad de consecuencias en la psiquis de los menores que tienen otro desarrollo: no es lo mismo una relación entre dos chicos de 15 que un chico y un adulto que lo duplica en años".