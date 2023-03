"Me voy a poner un kinder": el polémico video de Jey Mammón

En principio, le estaba preguntando por la edad de sus debuts sexuales. Después de la respuesta de Soffritti, llegó el turno del otro joven: “A los 15”. A lo que Jey respondió con risas “¡Qué amor! ¿Con él no?”. Después de que el joven diga “no, no”, Mammón disparó su primera frase polémica, “se me vino una imagen divina, divina”.