Fuerte descargo de Nazarena Vélez contra Jey Mammón

El jueves pasado, Nazarena Vélez no pudo contenerse ante la noticia de que Jey Mammon fue acusado de abuso sexual contra un menor de edad y rompió en llanto, ante la relación estrecha que mantenía con el conductor. “Estoy shockeadísima. Yo lo quiero mucho a Jey, de verdad. Desde sus comienzos, cómo la rema con su familia, con su mamá, con su papá... Lo que la remó para estar donde está”, señaló. Y agregó: “Necesito escucharlo a Jey. Es muy triste. No me quiero imaginar lo que debe sentir la familia porque, cuando uno quiere mucho a una persona, enterarte de una cosa así es tremenda”.