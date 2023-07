Qué hará Lucas Benvenuto si Jey Mammón va a los Martín Fierro

"El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder. Y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también. Que me saluden si quieren, y si no quieren que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer que me crean, y si no quieren, que no me crean", dijo Mammon en el programa "Intrusos".

"Este domingo a las 19 horas, voy a hacer un video en vivo. Los espero a todos. Vamos a hacer entrega de premios junto a todos aquellos que me abrazaron...", retrucó desde sus historias de Instagram Lucas Benvenuto.

historia lucas benvenuto.jpg

Con emojis de plata volando, de un cuchillo y de fuerza, el joven instalado en Ushuaia, Tierra del Fuego, anticipó que su plan estará más cargado que el salón del hotel donde estarán las personalidades de la farándula local.

El regreso de Jey Mammón a la televisión

"No hay nada más lejos que volver a 'La peña de morfi'", sentenció esta semana Jey Mammón en su entrevista en "Intrusos".

"Pero si voy (a la entrega de los Martín Fierro) me voy a sentar ahí porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro", aseguró el conductor a Flor de la V y sus panelistas. "Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando", insistió.

"Lucas Benvenuto mintió y yo tengo la vida destrozada. No quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen. No quiero que baje la espuma, nada más lejos de que baje la espuma. Quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó. No sé si quiero volver a la televisión", sostuvo Jey Mammón.

El domingo se viene una pulseada más grande que la pugna por el Martín Fierro de Oro.