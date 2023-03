Revelan los motivos de la pelea a muerte entre Jésica Cirio y Jey Mammón

Desde el inicio del ciclo, se rumoraba que la relación entre Jey Mammón y Jésica Cirio no era tan buena como se veía en cámara o a través de los televisores. De acuerdo a lo que se cuenta por estas horas, cuando las luces del estudio se apagaban el vínculo entre ellos también quedaba en penumbras. A él lo acusan de "querer conducir solo" y de "estar en divo y subido al caballo", mientras a ella "no le caían muy mal" algunas actitudes de su ahora ex compañero.