Jey Mammón rompió el silencio con Jorge Rial en C5N: "Lucas fue un vínculo hermoso, hoy no sé qué es"

"La causa no existe, judicialmente no hay un tema. Con el comunicado lo que busqué fue expresarme, me hago cargo porque es mío. Pero no soy yo el que habla. Son términos técnicos, palabras de abogados, la gente que me conoce sabe que yo no hablo así, y a la vez existe una necesidad o presión de que hay que decir algo. Así como estoy sentado creo que estoy así desde el primer día, abatido, el comunicado es una manera de 'algo hay que hacer'. Creo que lo que necesito hacer desde el primer día es lo que estoy haciendo ahora. Desde el momento cero no lo pude hacer, ahora siento que lo puedo hacer -me está costando un huevo- no sé si hay algo que busco, yo necesito gritar no 'mi' verdad, sino 'la' verdad", explicó sobre el mensaje grabado que fue criticado.

Jey Mammón explicó que Lucas Benvenuto fue "un vínculo amoroso hermoso" en su vida aunque hoy en día haya mutado en otra cosa.

"Digo 'vínculo' porque quizás una cosa es una relación, no sé si se entiende la diferencia, yo entiendo que hay una diferenciación. Yo tomo la palabra 'vínculo' como cuando vos te ves con una persona, (después) pasa esporádicamente el tiempo, te volvés a ver. A veces son más fuertes que las relaciones. Creo que fue un vínculo fuerte el que tuve con él. Implicó que hasta le componga una canción -me animo a decir que una de las pocas que compuse en mi vida-, por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy representa otra cosa. No es lo mismo qué fue o qué es", aseguró.

En el 2009 Lucas Benvenuto tenía 16 años. Según Jey Mammón, ése fue el tiempo en que lo conoció en una fiesta donde intercambiaron algunas palabras. Pero el joven afirmó que el primer encuentro entre ambos se dio en 2007, y "ése es el gran punto", según el conductor.

"De ahí deberíamos haber empezado la charla pero quise arrancarla desde otro lado por una cuestión personal. La gente está esperando esto: la denuncia que él hace dice que él me conoce cuando tenía 14 años. Dice que 'un hombre' lo 'entrega' a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa y en la cama está vestido y a la mañana aparece desnudo, con rasguñones. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad es gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad", sentenció.

