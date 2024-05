Jey Mammon sostuvo que es inocente de abuso sexual y Valeria Sampedro lo fulminó en vivo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1789715453410938938?t=Erut64hkEKQF8SimqVBRaQ&s=08&partner=&hide_thread=false Jey Mammon habló de la denuncia de abuso sexual en su contra en el programa de Juana Viale y Valeria Sampedro le contestó:



“¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?” pic.twitter.com/pNvEcdBJFr — fefe (@fedeebongiorno) May 12, 2024

Luego, Sampedro acotó: "Claro, yo creo que el tema era si hubiera denunciado. Hoy, en la Argentina, desde el año 2015 hay una ley de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. Quiero hablar de algo técnico, yo no me voy a meter en el caso puntual porque puedo tener mi mirada y no le importa a nadie mi mirada".

"¿Sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso. Vos arrancaste diciendo que la justicia no me declaró inocente y ya estamos diciendo algo técnico que está mal. Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas, técnicamente la justicia me declaró inocente", interrumpió Jey indignado, a lo que Valeria continuó: "Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción. ¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?".