Jimena Barón se fue del estudio de Es mi sueño: qué pasó
Jimena Barón protagonizó un divertido momento durante el programa de Guido Kaczka luego de descubrir un detalle inesperado sobre una dupla que acababa de presentarse.
Jimena Barón protagonizó un particular momento durante la última emisión de Es mi sueño. La cantante, que integra el jurado del programa conducido por Guido Kaczka, quedó sorprendida por la actuación de una pareja de participantes y terminó abandonando su lugar en el estudio entre risas.
Todo comenzó después de la presentación de Ailén Peralta y Lucas Romero. La dupla logró una muy buena conexión sobre el escenario y recibió elogios de los integrantes del jurado. Barón, particularmente entusiasmada con lo que había visto, destacó la química que habían mostrado al cantar juntos.
“En un mudo paralelo ustedes son Luciano Pereyra y Ángela Leiva. La rompieron”, expresó la cantante. Luego se dirigió especialmente a Ailén y, fiel a su estilo, bromeó con la participante por la dificultad que encontraba para hacerle una crítica. “Ailén, de vos estoy completamente harta y cansada. Necesito conocerte y que seas una mala mina. Me tenés cansada. No sé ni qué decirte. Te miro hasta la uña a ver si te puedo criticar algo. Tu talento y tu belleza son sofocantes”, lanzó.
La devolución continuó con otro comentario que terminó siendo clave para lo que ocurrió después. “Parecen un dúo de toda la vida que está de gira”, señaló Barón al referirse a la manera en que habían logrado complementarse durante la canción. En ese momento intervino el Chaqueño Palavecino, quien quiso saber desde cuándo trabajaban juntos y les preguntó cuánto tiempo llevaban cantando como dúo.
La respuesta de Ailén tomó por sorpresa a todos, especialmente a Jimena: la participante explicó que ella y Lucas se habían conocido ese mismo día. La revelación provocó una reacción inmediata de Barón, que no podía creer que los dos hubieran conseguido semejante conexión prácticamente sin conocerse. La jurado se levantó de su lugar y decidió retirarse momentáneamente del estudio.
“¡Me voy! Me voy con los soquetes rosas que la vestuarista me pidió que no muestre. Se van a cagar. ¿Cómo puede ser? ¿Hoy? No puede ser”, expresó entre risas mientras se alejaba.
La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más particulares de la emisión, justamente por el contraste entre la impresión que le había causado la presentación y el dato de que los participantes habían comenzado a trabajar juntos apenas unas horas antes.
El Chaqueño Palavecino también destacó el desempeño de la dupla y se sumó a los elogios después de la actuación. “Me llenaron el alma de música, qué bonito. A mitad de tema ya era un basta para mí. Ya está, compro todo”, sostuvo.
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