Jimena Barón se fue del estudio de Es mi sueño: qué pasó

“¡Me voy! Me voy con los soquetes rosas que la vestuarista me pidió que no muestre. Se van a cagar. ¿Cómo puede ser? ¿Hoy? No puede ser”, expresó entre risas mientras se alejaba.

La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más particulares de la emisión, justamente por el contraste entre la impresión que le había causado la presentación y el dato de que los participantes habían comenzado a trabajar juntos apenas unas horas antes.

El Chaqueño Palavecino también destacó el desempeño de la dupla y se sumó a los elogios después de la actuación. “Me llenaron el alma de música, qué bonito. A mitad de tema ya era un basta para mí. Ya está, compro todo”, sostuvo.