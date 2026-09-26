Jimena Barón le dedicó un tierno mensaje a Momo en medio de la internación de Daniel Osvaldo

Pero fue al referirse a la crianza de Momo cuando apareció la frase que algunos usuarios vincularon con Daniel Osvaldo, el padre del adolescente. Barón destacó el vínculo que construyó con su hijo y aseguró que ambos atravesaron juntos los primeros años.

“Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo. Bastantes solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”.

La mención a esos primeros años fue interpretada por algunos seguidores como una posible referencia al vínculo que tuvo con Osvaldo y a la manera en que atravesó la maternidad. Sin embargo, Barón no nombró al exfutbolista ni aclaró que la frase estuviera dirigida hacia él.

Más allá de las especulaciones, el eje de su publicación estuvo puesto en el orgullo que siente por Momo y en la dificultad de verla crecer. La cantante reconoció que, aunque le cuesta dejar atrás algunas etapas, entiende que parte de su rol como madre es acompañarlo en ese proceso.

Finalmente, Barón le dedicó un mensaje que resumió el vínculo que mantiene con su hijo y el lugar que quiere ocupar en su vida a medida que crezca.

“Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida”.