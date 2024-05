Jimena Barón parodió a la acosadora de Bebé Reno y se volvió viral: "Enviado desde mi Iphone"

“No me atendés. Pensás que vas a librarte de mí. Tu pito es mío. Nunca vas a poder dejarme, bebé reno. Sos mío, espero que lo entiendas por las buenas. Enviado desde mi iPhone", decía el primer mensaje que subió a su cuenta de Instagram.

Jimena Barón historia

Luego, sumó: “Ah, no tenés señal, no te llega el mensaje. Estás culiando con otra. Qué asco, te voy a matar, bebé reno. No sabés dónde te metiste. Enviado desde mi iPhone”.

Por último, agregó, divertida y poniendo en situación a sus seguidores: "Cuando no te atiende y estás mirando Bebé Reno”.