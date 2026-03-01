Jimena Monteverde habló del conflicto que tuvo con Mirtha Legrand: "Estaba angustiada"

Visiblemente sincera, Jimena respondió sin rodeos: “Es que estaba angustiada, estaba angustiada”.

El intercambio dejó ver el costado más humano detrás de la televisión y mostró la cercanía entre ambas, en un momento que combinó emoción, complicidad y honestidad frente a las cámaras.

Además, el relato generó empatía entre los invitados y el público, ya que permitió conocer cómo las decisiones de programación pueden impactar directamente en quienes forman parte de los ciclos, más allá de lo que se ve al aire.

La charla cerró con un clima distendido, dejando atrás la tensión inicial y demostrando que, pese a las dificultades, Monteverde logró atravesar el episodio acompañada por su entorno laboral y personal.