"Por el pelo debe ser": Pachu Peña hizo estallar de risa a Juana Viale cuando contó con quién lo confunden

“Y Connie indicó que son parecidos, a ver, poneme cara de Darín. Los ojos celeste, igual... Cuando te reís y no se te ven los ojos ahí sos igual”, dijeron en la mesa.

El divertido cruce continuó durante varios minutos y dejó en evidencia la química entre los invitados, que aprovecharon la situación para improvisar chistes y comparaciones cada vez más exageradas, alimentando el clima relajado del almuerzo televisivo.

El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los segmentos más comentados del programa, con un clima relajado y cómplice que confirmó, una vez más, el tono descontracturado que caracteriza a las clásicas mesas televisivas del ciclo.

Como era de esperarse, esto en las redes sociales no pasó desapercibido y todos aquellos que miraban el programa no dudaron en dejar un divertido comentario al respecto.