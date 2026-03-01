Por qué hoy domingo no hay gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada
Telefe tardó apenas una semana en introducir cambios en el formato del reality más famoso del país. Los motivos.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vive una renovación forzada apenas en sus primeros días, ya que tras las bajas definitivas de Daniela De Lucía (por duelo familiar) y de Divina Gloria (por un cuadro de hipertensión), la producción confirmó que este domingo 1 de marzo ingresarán dos nuevos participantes para completar el elenco original.
Sin embargo, el inicio de la gala podría verse condicionado por la agenda política nacional. Es que aunque la grilla de Telefe marca el inicio a las 22:15, la transmisión está sujeta a lo que suceda en el Congreso de la Nación, debido a que el presidente Javier Milei encabeza la apertura de sesiones ordinarias alrededor de las 21.
Si la cadena nacional o la cobertura informativa se extienden, el reality podría retrasar su comienzo algunos minutos, aunque su emisión está totalmente garantizada.
Para despejar dudas, el conductor Santiago del Moro utilizó sus redes sociales y ratificó la emisión. "Hoy noche especial en GH. Dos ingresos más debate", escribió, confirmando que el ingreso de los reemplazos es la prioridad de la noche.
Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
Si bien es habitual que los domingos se concreten las eliminaciones en Gran Hermano, la nueva edición sorprendió en el primer domingo con un cambio de planes: la gala de eliminación fue trasladada al lunes 2 de marzo, donde el público finalmente decidirá quién es el primer expulsado por voto negativo tras una primera fase de voto positivo.
La decisión de cambiar de día la primera salida del reality seguramente esté signada por coincidir con la cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei, en el marco de la Asamblea Legislativa del Congreso. Telefe tiende a modificar la grilla de sus programas con el objetivo de no ver perjudicado su rating en el prime time.
