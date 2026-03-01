Por qué hoy domingo no hay gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada

Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada

Si bien es habitual que los domingos se concreten las eliminaciones en Gran Hermano, la nueva edición sorprendió en el primer domingo con un cambio de planes: la gala de eliminación fue trasladada al lunes 2 de marzo, donde el público finalmente decidirá quién es el primer expulsado por voto negativo tras una primera fase de voto positivo.

La decisión de cambiar de día la primera salida del reality seguramente esté signada por coincidir con la cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei, en el marco de la Asamblea Legislativa del Congreso. Telefe tiende a modificar la grilla de sus programas con el objetivo de no ver perjudicado su rating en el prime time.