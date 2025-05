Joaquín Acebo, actor de "El Eternauta", contó que estuvo 21 días en coma

Durante una entrevista en el ciclo Podría funcionar, Joaquín Acebo se animó a contar un episodio que marcó su vida para siempre. “Cuando era chico tuve un accidente muy fuerte. Había ido con mi familia a un parque de diversiones en Luján... No sé si conocen el tren fantasma, ese juego clásico que es bastante básico, pero en ese parque en particular era un desastre: no había ni una mínima medida de seguridad”, arrancó relatando el actor, con crudeza y sin filtros.