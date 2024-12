Joaquín Furriel contó todo sobre su encuentro con Anne Hathaway

“Es extraño porque con Anne Hathaway cenamos juntos en el evento y pegamos buena onda, hablamos de cómo ser padres siendo actores, les vendí argentina a full. En el caso de Scorsese fue muy diferente, porque tuvimos una charla muy breve de un par de minutos y se fue”, relató. Y agregó que “en cambio con Anne Hathaway fui más confiado porque ya habíamos sido cara de una campaña y ella un poco me conocía, sabía que yo era un actor latinoamericano y no soy cholulo además”.

“Nervioso estaba cuando iba a trabajar con Alfredo Alcón, a mi me ponen nervioso las personas que admiré y veía cuando me estaba formando, Luis Brandoni, Mercedes Morán”, admitió en Agarrate Catalina.

Por último narró que “después de audicionar con Anne, me puse a hablar con un chino con la mejor de la onda que después me enteré que era una enorme figura de la moda, era un tipo muy importante de Kenzo; después estuve con un señor con el que pegué muy buena onda, y después me doy cuenta -me dice mi hija- que era ASAP Rocky”.

“Al final de esa noche, se acercó Rihanna y nos invitó a la suite, y terminamos bailando con el Chino, con el marido de Rihanna y con Rihanna bailando en su habitación”, cerró.