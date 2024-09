Joaquín Furriel habló de los motivos de separación con Guillermina Valdés: "Nos dimos cuenta..."

Acto seguido, Joaquín fue consultado por las razones que no lograron consolidar el noviazgo y eligió no dar detalles. "Me niego a entrar en terrenos indiscretos porque no es mi estilo, pero simplemente no funcionó”, respondió.

Además, le preguntaron si seguía en contacto con Guillermina y contestó sin vueltas: “Sí, bueno, a veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho”.

“Todas las personas que uno conoce en la vida, por algo uno las conoce, tiene un valor. Así que estoy agradecido de haberla conocido. Pero bueno, simplemente no funcionó”, cerró Joaquín Furriel en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Qué había dicho Guillermina Valdés sobre la separación con Joaquín Furriel

En el momento que ocurrió la separación, Guillermina Valdés habló con LAM y se refirió a la situación que estaba atravesando con Joaquín Furriel.

"Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo. Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando... Lo re quiero, es un amor de persona", comenzó diciendo.

"No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera", siguió diciendo. Y, agregó: "No voy a decir que me gustaría, porque a mí las cosas me suceden, me interpelan, me llegan, me atraviesan... Yo no busco".

"Nunca expusimos la pareja. ¿Por qué hoy, cuando está terminada, diría lo que sentí?", convino sobre sus sentimientos por Joaquín Furriel. "Joaco es lo más, es hermoso. Estamos cada uno por su lado", sentenció.