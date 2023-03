Joaquín Furriel, sobre "El Reino II": "Lo que plantea la serie es lo opuesto al diálogo"

En diálogo con minutouno.com, el actor reveló todos los detalles de su personaje y se animó a comparar si la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad.

CÓMO FUE PREPARAR A RUBÉN OSORIO

Todos lo conocen como el Jefe de Campaña de Armando Badajoz, pero Osorio es un hombre misterioso que responde a las esferas más altas del poder. No tiene escrúpulos ni conoce los límites y su único fin es trazar alianzas que le permitan cumplir con sus planes. Cuando Badajoz es asesinado redirecciona toda su influencia en Emilio y Julio Clamens.

"En la segunda temporada de El Reino hay algo interesante que pasa con la primera en estos dos años que pasan y es que aparece el padre de Osorio, con él aparecen un montón de cosas que al personaje lo van a ir vulnerabilizando, va a tener dificultades para lidiar con todo lo que viene a partir de ahí", comenzó diciendo Joaquín Furriel.

Y, siguió: "Yo siempre sentí que Osorio es un personaje que es un gran estratega del tiempo, es como anticiparse siempre a lo que puede llegar a pasar. Es un personaje extremadamente lúcido en esa manera de operar políticamente y la presencia de este pasado y de otras cosas que le van pasando va generando en él algo, donde empieza a tener problemas con el tiempo y no puede terminar de resolver los conflictos con la velocidad que requieren".

Consultado sobre lo que más le costó preparar de su personaje, Joaquín comentó: "Es muy importante la comunicación, pero no es hablar es entender lo que te proponen como un estímulo y ver que impresión te da eso para transformarlo en expresión. En ese sentido con Marcelo Piñeyro y Miguel Cohan (directores de la serie) venimos con mucho vínculo en lo laboral desde la primer temporada"

"Hay algo de Osorio que al principio no me resultaba tan accesible, que poniéndole el cuerpo y trabajándolo empezó a aparecer, que tiene que ver con alguien que disfruta mucho el poder y el control de las cosas y poder ir gestionándolas. En esta segunda temporada, lo difícil era como poder hacer eso y al instante romper todo eso porque le están pasando otro orden de cosas que lo complican. Creo que es un personaje corporal y tengo la sensación que desde la dirección me han dirigido mucho en cuanto a la precisión de los tiempos que tiene Osorio a la hora de moverse, pensar, hablar, y en mi caso, como actor, empezar a observar gestos", agregó.

¿LA FICCIÓN PUEDE CONVERTIRSE EN REALIDAD?

El Reino es una serie que muestra lo que sucede cuando la religión y la política se cruzan. Si bien es ficción, Joaquín Furriel se animó a dar su opinión sobre si cree posible que, en algún momento, Argentina viva en una Teocracia.

"Es una distopía interesante lo que proponen los autores. Lo que pasa es que no podemos ser muy taxativos con la realidad, pero yo entiendo que Sudamérica no es un continente que pueda existir la teocracia. Si puede pasar, como pasó con el Brasil de Bolsonaro, donde hubo un sector muy importante religioso que lo apoyó y tuvo sus senadores, congresistas y todo eso", expresó.

Y, Furriel siguió con su explicación: "En Argentina me parece que la clase media, que tanto le ha costado todavía, que es una clase que está sobreviviendo, lamentablemente, porque está muy dura la realidad. De alguna manera, seguimos siendo un factor social determinante en cuanto a cuestiones de debates políticos".

"Me parece que mientras haya clase media, dudo que sea fácil que puedan instalarse gobiernos que no respeten tanto la democracia, pero, bueno, vivimos un país muy complejo, donde el poder está cada vez más concentrado, lamentablemente, y todo mucha veces parece que va en contra de la democracia y lo derechos", continuó diciendo el actor.

"Es interesante, El Reino es una ficción y tampoco está como una ficción que diga 'guarda que puede ir para esto', pero muestra una hipótesis. Lo que plantea la serie es lo opuesto al diálogo. En general, cuando el poder se transforma en algo único, con un discurso muy personalista como ocurre en la segunda temporada, bueno, también eso genera líderes del otro lado", cerró.

