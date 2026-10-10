Joaquín Levinton llevó tranquilidad a sus fans tras la suspensión de sus shows con Turf: "En unos días pasará"

Joaquín Levinton llevó tranquilidad a sus fans

Por qué Turf suspendió sus shows

El grupo comunicó que no podría cumplir con sus compromisos debido al estado de salud de su cantante. Entre las presentaciones afectadas se encuentran la participación en la Semana de Lavalleja, en la ciudad uruguaya de Minas, y el recital previsto en Casilda, Santa Fe. Según informó la banda, Levinton atraviesa un cuadro gripal severo y debe guardar reposo por indicación médica. Por ese motivo, decidieron priorizar su recuperación antes de retomar la actividad sobre los escenarios. Desde Turf también lamentaron no poder encontrarse con el público en las fechas anunciadas y agradecieron la comprensión de sus seguidores.