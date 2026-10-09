Preocupación por Joaquín Levinton: suspendió los shows con Turf por su salud

Ante las cámaras de SQP (América), la conductora y comediante hizo hincapié en la inocencia del artista: "Me parece un horror, es terrible, pero bueno en el descargo Joaquín dijo todo y está clarísimo, conozco el caso hace muchos años. Hace muchos años que está con esto Joaquín".

Tras ser interpelada por su feminismo activo, Pichot aclaró: "Siempre se apoya a las víctimas, por supuesto, pero bueno acá hay muchas pruebas, vi muchas cosas, esto ya sucedió hace tres años". Y agregó: "A ella no la conozco, pero sé que a Joaquín le estaba pasando esto, es un bajón, pero para mí ya está todo dicho", sostuvo.

Y cerró: "Yo creo que su descargo está muy claro".