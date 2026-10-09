Preocupación por Joaquín Levinton: suspendió los shows con Turf por su salud
Tras la tormenta mediática por una denuncia por abuso, Joaquín Levinton volvió a ser noticia por su salud. El comunicado de Turf.
Tras cursar un momento mediáticamente complejo luego de que una joven lo denunciara por abuso sexual, Joaquín Levinton -quien presentó pruebas del hostigamiento que recibe de la denunciante- es ahora noticia nuevamente por su salud. La noticia llegó de la mano de Turf, que emitió un contundente en redes sociales.
El comunicado de Turf por la salud de Joaquín Levinton
Con el fin de poner al tanto a sus fanáticos, la banda escribió: "Amigos y amigas: por motivos de salud no podremos realizar los shows de este fin de semana en Minas (Uruguay) y Casilda. Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban. Será hasta la próxima. Muchas gracias".
Seguidamente, indicó: "Gracias por la preocupación. Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto". Afortunadamente, el cuadro que atraviesa el músico no reviste gravedad, aunque sí requiere cuidados mínimos.
Por esa razón, los fans deberán esperar a su recuperación para volverlo a ver sobre el escenario.
Malena Pichot defendió a Joaquín Levinton tras la denuncia en su contra: "Hay muchas pruebas"
Mientras continúa el caso por la denuncia iniciada por Paula, una joven que asegura que Joaquín Levinton abusó sexualmente de ella y la maltrató psicológicamente, Malena Pichot fue consultada al respecto, dada su cercanía con el cantante, ya que su pareja Leandro Lopatín es también integrante de Turf.
Ante las cámaras de SQP (América), la conductora y comediante hizo hincapié en la inocencia del artista: "Me parece un horror, es terrible, pero bueno en el descargo Joaquín dijo todo y está clarísimo, conozco el caso hace muchos años. Hace muchos años que está con esto Joaquín".
Tras ser interpelada por su feminismo activo, Pichot aclaró: "Siempre se apoya a las víctimas, por supuesto, pero bueno acá hay muchas pruebas, vi muchas cosas, esto ya sucedió hace tres años". Y agregó: "A ella no la conozco, pero sé que a Joaquín le estaba pasando esto, es un bajón, pero para mí ya está todo dicho", sostuvo.
Y cerró: "Yo creo que su descargo está muy claro".
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