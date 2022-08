Joaquín Levinton: "Me hicieron una cama por drogas y luego me terminaron dando inmunidad policial"

“Unas personas que no conocíamos, nos invitaron a un asado, nos metieron droga a todos los integrantes de la banda. Y cuando salimos, me subí a un remis y no arrancaban, y veo que nos encierra la policía. Bajamos todos, era una cama. Nos revisaron y encontraron la droga. Yo la veía muy jodida porque Chaco en ese momento era muy bravo y la policía estaba de civil, no tenía identificación ni nada”, comentó el cantante.