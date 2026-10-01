Abel Pintos y Carlos Baute sorprendieron al referirse a la denuncia contra Joaquín Levinton: "No me lo creo"
Los jurados de "Es Mi Sueño" (El Trece) fueron consultados por las graves acusaciones que involucran al líder de Turf.
Joaquín Levinton quedó en el centro de la atención luego de ser denunciado por presunto abuso sexual. En medio de las repercusiones que generó el caso, Carlos Baute y Abel Pintos, quienes comparten con el músico el jurado de Es Mi Sueño, fueron consultados sobre las graves acusaciones y reaccionaron de manera diferente.
Carlos Baute y Abel Pintos hablaron sobre la denuncia contra Joaquín Levinton
Al ser abordado por un cronista de Intrusos (América), Carlos Baute se mostró sorprendido y aseguró que hasta ese momento desconocía la situación que involucraba a su compañero. “No me lo creo. Lo quiero mucho. No sabía nada. Yo estoy con el concierto que hago mañana y ya me vuelvo. Qué pena porque los echo mucho de menos”.
Abel Pintos, en cambio, evitó hacer una valoración sobre la denuncia y explicó que considera necesario ser prudente ante la gravedad del tema. Además, aclaró cuál es el vínculo que mantiene con Levinton fuera del programa.
“No opino nada, no lo vi. No opino nada, porque me parecen temas delicados. No hablamos por teléfono, tenemos buena onda con mis compañeros, pero no tenemos casi onda fuera del programa. Coincido con Guido, Joaquín es una persona conocida por nosotros y muy querida y por eso se genera esto. Pero en órdenes generales, son temas delicados. Hay que dejar que transcurran en los contextos que tienen que transcurrir, de la manera correcta”, manifestó.
Los explosivos chats que la denunciante de Joaquín Levinton le mandaba al músico
El caso de Joaquín Levinton sumó un capítulo de altísima tensión en la pantalla de DDM (América TV). El periodista Martín Candalaft presentó en exclusiva una serie de conversaciones vía Instagram entre el líder de Turf y Paula, la mujer que lo denunció por presunto abuso sexual.
Se trata del material que la defensa del músico aportó a la causa para sostener que fue víctima de un acoso prolongado.
Según detalló el panelista del programa, los chats revelan una marcada insistencia por parte de la denunciante a lo largo de al menos cuatro meses consecutivos en los que prácticamente no obtenía respuesta del artista. “Él no le responde y ella le contesta con videos de YouTube”, explicó Candalaft al aire tras mostrar que la mujer llamaba insistentemente al músico en altas horas de la madrugada.
Entre los fragmentos más llamativos que salieron a la luz figura un mensaje de índole profesional que ella le envió para ofrecerle un canje publicitario: “¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco”.
Asimismo, la filtración expuso que Paula le enviaba material fotográfico de contenido íntimo, videos bailando desnuda y mensajes con bruscos cambios de tono —variando de "te voy a matar, te odio" a "te amo, por favor veámonos"— sin obtener contestación por parte del cantante.
En la misma emisión, el propio Levinton dialogó telefónicamente con Mariana Fabbiani y fundamentó la presentación de estas capturas: “Estoy ante una persona que me acosa seriamente, no es joda. Tengo miedo. La bloqueé y ahí explotó, al día siguiente denunció”.
Mientras tanto, el expediente suma evidencias mientras la Justicia evalúa el impacto de los mensajes presentados por ambas partes.
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