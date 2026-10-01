Abel Pintos y Carlos Baute sorprendieron al referirse a la denuncia contra Joaquín Levinton: "No me lo creo"

Se trata del material que la defensa del músico aportó a la causa para sostener que fue víctima de un acoso prolongado.

Según detalló el panelista del programa, los chats revelan una marcada insistencia por parte de la denunciante a lo largo de al menos cuatro meses consecutivos en los que prácticamente no obtenía respuesta del artista. “Él no le responde y ella le contesta con videos de YouTube”, explicó Candalaft al aire tras mostrar que la mujer llamaba insistentemente al músico en altas horas de la madrugada.

Entre los fragmentos más llamativos que salieron a la luz figura un mensaje de índole profesional que ella le envió para ofrecerle un canje publicitario: “¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco”.

Asimismo, la filtración expuso que Paula le enviaba material fotográfico de contenido íntimo, videos bailando desnuda y mensajes con bruscos cambios de tono —variando de "te voy a matar, te odio" a "te amo, por favor veámonos"— sin obtener contestación por parte del cantante.

En la misma emisión, el propio Levinton dialogó telefónicamente con Mariana Fabbiani y fundamentó la presentación de estas capturas: “Estoy ante una persona que me acosa seriamente, no es joda. Tengo miedo. La bloqueé y ahí explotó, al día siguiente denunció”.

Mientras tanto, el expediente suma evidencias mientras la Justicia evalúa el impacto de los mensajes presentados por ambas partes.