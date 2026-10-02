Comunicado de la denunciante de Joaquín Levinton: "Guardar silencio"

"Yo fui una de sus víctimas"

Paula ya había denunciado al cantante en 2023. Ahora, volvió a hablar públicamente luego de que el músico asegurara que la denunciante sería una acosadora que lo sigue desde hace años.

En diálogo telefónico con A la Barbarossa (Telefe), la mujer contó que conoció a Levinton a través de mensajes de Facebook. Si bien aclaró que nunca fueron novios formalmente, sostuvo que mantuvieron una "relación sexoafectiva" durante cinco años.

Según su relato, los encuentros comenzaron después de que descubrieran que eran vecinos en el barrio porteño de Abasto. La mujer aseguró que se enamoró perdidamente del artista y que, en ese contexto, empezó a consumir drogas y aceptó situaciones que le habrían provocado un profundo daño psicológico.

Durante la entrevista, también se refirió a las adicciones del músico y afirmó que, mientras estaban juntos, él llegó a permanecer despierto durante siete noches seguidas. Según relató, en muchas ocasiones era ella quien le indicaba que se bañara y comiera.

Además, sostuvo que Levinton la obligaba a grabar videos eróticos en los que también participaban otras mujeres. En ese marco, hizo otras acusaciones sobre la sexualidad del cantante y afirmó que le gustaban también los hombres y los menores.

"Él estaba en su peor momento, todo drogado", recordó Paula. Y añadió: "Una persona así pierde todos los escrúpulos y yo fui una de sus víctimas".

La mujer describió esos años como una etapa especialmente difícil y aseguró que el músico la presionaba para consumir sustancias y participar en grabaciones pornográficas.

"Fueron los peores 5 años de mi vida. Él me obligaba a consumir con él y a grabar películas pornográficas, diciéndome lo que tenía qué hacer. Yo estaba súper enamorada y hacía todo lo que él me pedía", relató.

Paula también contó que el cantante se enojaba cuando ella intentaba irse y afirmó que, en una ocasión, llegó a tomarla del cuello mientras la insultaba.