Comunicado de la denunciante de Joaquín Levinton: "Guardar silencio"
A través de sus redes sociales, la joven anunció qué decisión tomó respecto de la exposición mediática del caso.
Paula denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica, en una presentación formal realizada el lunes 28 de septiembre ante una comisaría de Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires. La causa quedó radicada en el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. La denunciante, que es visitadora médica, sostuvo haber mantenido con el cantante de Turf una relación que duró cinco años, entre 2015 y 2020.
Luego de que Paula prestara declaración en distintos medios de comunicación, su abogada tomó la decisión de dar un paso al costado en la defensa, ya que, según sostiene, le aconsejó que mantuviera un bajo perfil al menos hasta que se presenten todas las pruebas en la justicia, algo que ella desobedeció.
En medio de la repercusión que generó la salida de la abogada, Paula publicó un contundente comunicado en sus redes sociales y anunció que, por el momento, decidió guardar silencio: “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, expresó a través de sus historias de Instagram.
La decisión fue comunicada en Sálvese Quien Pueda, donde también se hizo referencia a la posibilidad de que Ana Rosenfeld sea la nueva representante legal de Paula, aunque ese dato no fue confirmado.
De esta manera, la denunciante dejó en claro que su intención es que el material que considera probatorio sea presentado primero ante la Justicia antes de continuar hablando públicamente sobre el caso.
"Yo fui una de sus víctimas"
Paula ya había denunciado al cantante en 2023. Ahora, volvió a hablar públicamente luego de que el músico asegurara que la denunciante sería una acosadora que lo sigue desde hace años.
En diálogo telefónico con A la Barbarossa (Telefe), la mujer contó que conoció a Levinton a través de mensajes de Facebook. Si bien aclaró que nunca fueron novios formalmente, sostuvo que mantuvieron una "relación sexoafectiva" durante cinco años.
Según su relato, los encuentros comenzaron después de que descubrieran que eran vecinos en el barrio porteño de Abasto. La mujer aseguró que se enamoró perdidamente del artista y que, en ese contexto, empezó a consumir drogas y aceptó situaciones que le habrían provocado un profundo daño psicológico.
Durante la entrevista, también se refirió a las adicciones del músico y afirmó que, mientras estaban juntos, él llegó a permanecer despierto durante siete noches seguidas. Según relató, en muchas ocasiones era ella quien le indicaba que se bañara y comiera.
Además, sostuvo que Levinton la obligaba a grabar videos eróticos en los que también participaban otras mujeres. En ese marco, hizo otras acusaciones sobre la sexualidad del cantante y afirmó que le gustaban también los hombres y los menores.
"Él estaba en su peor momento, todo drogado", recordó Paula. Y añadió: "Una persona así pierde todos los escrúpulos y yo fui una de sus víctimas".
La mujer describió esos años como una etapa especialmente difícil y aseguró que el músico la presionaba para consumir sustancias y participar en grabaciones pornográficas.
"Fueron los peores 5 años de mi vida. Él me obligaba a consumir con él y a grabar películas pornográficas, diciéndome lo que tenía qué hacer. Yo estaba súper enamorada y hacía todo lo que él me pedía", relató.
Paula también contó que el cantante se enojaba cuando ella intentaba irse y afirmó que, en una ocasión, llegó a tomarla del cuello mientras la insultaba.
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